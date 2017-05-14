Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Иссиар Диа
Статистика
Иссиар Диа - статистика
Завершил карьеру
8 июня 1987 (39)
#22 | Нападающий
172 см | 65 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2012
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
30
8
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2 : 0
14.05.2017
Нанси
65' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
0 : 3
06.05.2017
Монако
64' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2 : 1
29.04.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0 : 0
21.04.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 1
15.04.2017
Нанси
1' - 80'
26'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3 : 0
08.04.2017
Ренн
1' - 86'
51, 65'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1 : 0
31.03.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2 : 3
18.03.2017
Лорьян
1' - 71'
42'
28'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 0
04.03.2017
Нанси
1' - 88'
45'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0 : 0
25.02.2017
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1 : 0
21.02.2017
Нанси
70' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1 : 0
18.02.2017
Нанси
1' - 64'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0 : 3
11.02.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4 : 0
08.02.2017
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
0 : 2
05.02.2017
Нанси
1' - 82'
50'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0 : 2
28.01.2017
Бордо
71' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
1' - 75'
59'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0 : 0
21.12.2016
Нанси
1' - 72'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1 : 1
17.12.2016
Нанси
1' - 60'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
2 : 0
10.12.2016
Анжер
1' - 75'
29'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3 : 0
04.12.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4 : 0
30.11.2016
Метц
1' - 90'
80'
48'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0 : 0
26.11.2016
Нанси
71' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1 : 0
19.11.2016
Дижон
1' - 72'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6 : 0
05.11.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2 : 0
29.10.2016
Кан
1' - 70'
6'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
22.10.2016
Нанси
1' - 86'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нанси
1 : 2
15.10.2016
ПСЖ
62' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
1 : 0
01.10.2016
Нанси
54' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
0 : 1
25.09.2016
Ницца
67' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0 : 0
21.09.2016
Нанси
73' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+