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    Shea Salinas - статистика

    #6 | Нападающий
    Имя Shea Salinas
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Хосе 12 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 2:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    02.10.2022 1' -63' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    52' 53'
    25.09.2022 78' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    18.09.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 1:1 Даллас (Даллас)
    15.09.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    11.09.2022 72' -90' Цинциннати (Цинциннати) 6:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    05.09.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    28.08.2022 81' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    21.08.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    14.08.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 4:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    07.08.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    04.08.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 0:1 Интер (Майами)
    31.07.2022 90' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    14.07.2022 62' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    10.07.2022 83' -90' Торонто (Торонто) 2:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    04.07.2022 90' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    19.06.2022 69' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    12.06.2022 79' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 0:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    29.05.2022 90' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    23.05.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 1:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    19.05.2022 88' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 3:2 Портленд (Портленд)
    01.05.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 3:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    24.04.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 4:3 Сиэтл (Сиэтл)
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