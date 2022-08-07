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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Сан-Хосе
Остин - Сан-Хосе: обзор матча 07 августа 2022
Остин
07.08.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 34 тур
3 : 3
Завершен
Сан-Хосе
6'
Х. Касканте
26'
С. Дриусси
44'
С. Дриусси
8'
B. Kikanovic
20'
П. Мари
88'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Сан-Хосе
88'
ГОЛ! 3:3!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
К. Эспиноса
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
86'
Замена
F. Martins
️️️️
С. Дриусси
86'
84'
Желтая карточка
J. Yueill
82'
Замена
Д. Скахан
️️️️
T. Thompson
78'
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
78'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Жудсон
Замена
О. Вольф
️️️️
Д. Факундес
74'
Замена
Р. Редес
️️️️
E. Finlay
74'
Желтая карточка
B. Stuver
60'
ГОЛ! 3:2!
С. Дриусси
44'
39'
Желтая карточка
Т. Бисон
ГОЛ! 2:2!
С. Дриусси
26'
Желтая карточка
С. Дриусси
23'
20'
ГОЛ! 1:2!
П. Мари
8'
ГОЛ! 1:1!
B. Kikanovic
ГОЛ! 1:0!
Х. Касканте
Пас отдал
Д. Факундес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
Сан-Хосе
4
Оскар Огрен
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
3-2-2-3
1
24
18
Касканте
28
Габриэльсен
4
Ринг
13
9
Дриусси
17
Галлахер
77
Факундес
7
Перейра
37
Уррути
2-4-4
20
3
Мари
22
93
Жудсон
35
Монтейру
7
Эспиноса
14
28
4
Бисон
5
Натан
17
Эбобиссе
77
Факундес
33
Вольф
33
Вольф
77
Факундес
9
Дриусси
8
8
9
Дриусси
13
17
Редес
17
Редес
13
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
93
Жудсон
21
Грегуш
21
Грегуш
93
Жудсон
28
7
7
28
22
16
Скахан
16
Скахан
22
Остались в запасе
Остин
Сан-Хосе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
Остались в запасе
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Остин - Сан-Хосе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Q2
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