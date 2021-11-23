|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.12.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|26.12.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.12.2021
|89' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|26.11.2021
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|23.11.2021
|68' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|20.11.2021
|31' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Престон (Престон)
|02.11.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.10.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|29.09.2021
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|28.08.2021
|1' -89'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|82'
|21.08.2021
|1' -89'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|08.08.2021
|1' -89'
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)