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    Гаэтан Бонг - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Гаэтан
    Фамилия Бонг
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 апреля 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 7 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2022 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.01.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    15.01.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.12.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    26.12.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.12.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.12.2021 89' -90' Суонси (Суонси) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    04.12.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    26.11.2021 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    23.11.2021 68' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    20.11.2021 31' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    06.11.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Престон (Престон)
    02.11.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    29.10.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    16.10.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    02.10.2021 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    29.09.2021 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    25.09.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    28.08.2021 1' -89' Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    82'
    21.08.2021 1' -89' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    08.08.2021 1' -89' Ковентри (Ковентри) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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