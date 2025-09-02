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Васко да Гама
Карлос Куэста
Новости
€ 8 млн
Карлос Куэста - новости
Васко да Гама
9 марта 1999 (27)
#46 | Защитник
178 см | 67 кг
Колумбия
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Новости
Трансферы
Фото
Куэста после срыва трансфера в «Спартак» нашел новый клуб
2025.09.02 10:44
1
Зобнин – о новичках «Спартака»: «Никаких Куэст и Коков на тренировках не было»
2025.08.29 13:15
1
«Спартак» рассмотрит несколько кандидатов после срыва трансфера Куэсты
2025.08.28 10:58
3
«Спартаку» грозят проблемы из-за отказа от Куэсты
2025.08.26 17:22
19
Названа причина отказа «Спартака» от Куэсты
2025.08.26 13:33
9
«Спартак» принял решение по Куэсте
2025.08.26 12:02
9
Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте
2025.08.24 11:58
15
Названо условие, при котором «Спартак» выплатит бонус за трансфер Куэсты
2025.08.23 15:13
2
В Турции предупредили «Спартак» насчет Куэсты: «Рискованный трансфер»
2025.08.22 15:15
7
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
2025.08.21 23:11
4
Защитник «Галатасарая» готовится к вылету в Москву для завершения трансфера в «Спартак»
2025.08.20 18:00
4
Фанаты «Галатасарая» радуются, что клуб избавился от новичка «Спартака» Куэсты
2025.08.19 19:14
21
Детали согласованного трансфера защитника Куэсты в «Спартак»
2025.08.19 16:48
7
«Спартак» сделал предложение по защитнику «Галатасарая»
2025.08.18 22:10
3
Стало известно, почему не состоялись переходы Кена и Куэсты в «Спартак»
2025.08.15 12:55
1
Игрок сборной Колумбии отказался от перехода в «Спартак»
2025.08.12 09:33
1
«Спартак» сделал предложение о покупке Кена
2025.08.05 12:47
8
Названы условия, на которых «Спартак» хочет подписать Куэсту
2025.08.05 10:23
2
«Спартак» договорился о новом трансфере – о сделке объявят в ближайшее время
2025.08.04 10:08
18
Раскрыты условия возможного перехода Куэсты в «Спартак»
2025.08.02 13:13
5
«Спартак» рассматривает четырех центральных защитников
2025.08.01 22:50
4
«Спартак» выбирает между двумя защитниками
2025.08.01 01:00
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Куэсте
2025.07.31 20:55
3
Названа сумма, которую «Галатасарай» запросил у «Спартака» за игрока сборной Колумбии
2025.07.31 13:04
3
Названа позиция, которую «Спартак» намерен усилить после трансфера Жедсона
2025.07.31 12:14
4
Трансфер центрального защитника «Галатасарая» в «Спартак» маловероятен
2025.07.28 11:01
«Спартак» ведет переговоры по защитнику сборной Колумбии
2025.07.22 10:17
4
В «Спартаке» опровергли интерес к Куэсте
2022.01.31 11:38
1
«Спартак» интересуется защитником «Генка» Куэстой
2022.01.31 09:24
1
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Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
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Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
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Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
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