Раскрыты условия возможного перехода Куэсты в «Спартак»

Стали известны подробности переговоров между «Спартаком» и «Галатасараем» о трансфере Карлоса Куэсты.
Клубы не обсуждают продажу игрока за 6 миллионов евро, как сообщалось ранее.
«Спартак» хочет арендовать колумбийца за 1 миллион евро с опцией выкупа за 7 миллионов.
«Галатасарай» согласен на вариант с арендой, но настаивает, чтобы выкуп был обязательным.
Сам 26-летний Куэста готов продолжить карьеру в РПЛ. Вероятно, конкретные шаги по этой сделке предпримут в начале следующей недели.
Источник: твиттер журналиста Османа Алтунтерима