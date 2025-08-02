Раскрыты условия возможного перехода Куэсты в «Спартак»

Стали известны подробности переговоров между «Спартаком» и «Галатасараем» о трансфере Карлоса Куэсты.

Клубы не обсуждают продажу игрока за 6 миллионов евро, как сообщалось ранее.

«Спартак» хочет арендовать колумбийца за 1 миллион евро с опцией выкупа за 7 миллионов.

«Галатасарай» согласен на вариант с арендой, но настаивает, чтобы выкуп был обязательным.

Сам 26-летний Куэста готов продолжить карьеру в РПЛ. Вероятно, конкретные шаги по этой сделке предпримут в начале следующей недели.