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  • Названа сумма, которую «Галатасарай» запросил у «Спартака» за игрока сборной Колумбии

Названа сумма, которую «Галатасарай» запросил у «Спартака» за игрока сборной Колумбии

Сегодня, 13:04
3

«Спартак» ведeт переговоры с «Галатасараем» по возможному трансферу центрального защитника Карлоса Куэсты. Турецкий клуб просит у красно-белых за переход игрока около 8 миллионов евро.

Колумбиец хочет получать в московском клубе зарплату около 2-2,3 миллиона евро в год. Нынешняя зарплата игрока в «Галатасарае» составляет 1,45 миллиона евро. Куэста является основным кандидатом для «Спартака» в случае неудачи с трансфером Сауля Коко из «Торино».

  • 26-летний Куэста в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
  • Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
  • Куэста провел 23 матча за сборную Колумбии.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Спартак Куэста Карлос
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Комментарии (3)
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oyabun
1753957311
А что за зацикленность на ЦЗ, когда нам больше нужен правый защитник?
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ScarlettOgusania
1753957705
Сарай хочет, но никто не даёт эти 8 лимонов: Бешикташ вообще даёт 5 лимонов, Спартак чуть больше - 5,5...)
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zigbert
1753959830
Его габариты не очень то и впечатляют,правда все это может быть компенсировано качественной игрой в обороне.
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