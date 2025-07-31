Названа сумма, которую «Галатасарай» запросил у «Спартака» за игрока сборной Колумбии

«Спартак» ведeт переговоры с «Галатасараем» по возможному трансферу центрального защитника Карлоса Куэсты. Турецкий клуб просит у красно-белых за переход игрока около 8 миллионов евро.

Колумбиец хочет получать в московском клубе зарплату около 2-2,3 миллиона евро в год. Нынешняя зарплата игрока в «Галатасарае» составляет 1,45 миллиона евро. Куэста является основным кандидатом для «Спартака» в случае неудачи с трансфером Сауля Коко из «Торино».