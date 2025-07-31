Названа позиция, которую «Спартак» намерен усилить после трансфера Жедсона

После оформления трансфера полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» «Спартак» активизируется в вопросе поиска двух центральных защитников.
В качестве альтернативного варианта рассматривается переход Карлоса Куэсты из «Галатасарая». При этом трансфер Сауля Коко из «Торино», который ранее был приоритетом, практически невозможен из-за запросов туринцев.
- 26-летний колумбиец Куэста по ходу прошлого сезона перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
- 26-летний экваториальный гвинеец Коко в прошлом сезоне провел за «Торино» 34 матча, забил 2 гола.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»