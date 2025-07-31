Названа позиция, которую «Спартак» намерен усилить после трансфера Жедсона

После оформления трансфера полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» «Спартак» активизируется в вопросе поиска двух центральных защитников.

В качестве альтернативного варианта рассматривается переход Карлоса Куэсты из «Галатасарая». При этом трансфер Сауля Коко из «Торино», который ранее был приоритетом, практически невозможен из-за запросов туринцев.