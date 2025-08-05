«Спартак» сделал предложение о покупке Кена

«Спартак» предложил 5 миллионов евро за переход левого защитника Деррика Кена из «Галатасарая». Турецкий клуб хочет получить большую сумму.

Сам футболист хотел бы вернуться в Германию, где выступал в прошлом сезоне на правах аренды за «Вердер». Если это не удастся, Кен готов рассмотреть вариант с переездом в Москву.

Контракт Кена с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2026 года.

26-летний игрок большую часть прошлого сезона провел на правах аренды в «Вердере», за который сыграл 30 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

Transfermarkt оценивает стоимость немецкого футболиста в 5 миллионов евро.

По данным журналиста Сулеймана Родопа, «Спартак» также близок к покупке у «Галатасарая» защитника Карлоса Куэсты за 6 миллионов евро.