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Флориан Шабролль
Статистика
Флориан Шабролль - статистика
Завершил карьеру
7 апреля 1998 (28)
#29 | Полузащитник
171 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аяччо
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
3 : 0
27.05.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
5 : 0
13.05.2023
Аяччо
83' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Аяччо
0 : 0
07.05.2023
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
3 : 0
29.04.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Аяччо
0 : 0
23.04.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
3 : 1
16.04.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Аяччо
0 : 3
09.04.2023
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
2 : 1
02.04.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Аяччо
0 : 2
19.03.2023
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Аяччо
0 : 1
12.03.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
1 : 0
05.03.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 0
10.02.2023
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Аяччо
0 : 2
05.02.2023
Нант
1' - 90'
19'
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
1 : 2
01.02.2023
Аяччо
64' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Аяччо
0 : 2
29.01.2023
Лион
81' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
7 : 1
15.01.2023
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Аяччо
0 : 1
11.01.2023
Реймс
78' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 0
01.01.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Аяччо
1 : 0
28.12.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Аяччо
0 : 3
21.10.2022
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
1 : 1
16.10.2022
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1 : 2
08.10.2022
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Был в запасе
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