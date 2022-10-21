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    Флориан Шабролль - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Флориан
    Фамилия Шабролль
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 1998 (24 года)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    10.02.2023 1' - 90' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Аяччо 0:2 Нант Франция. Лига 1, 22 тур
    19'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    19'
    01.02.2023 64' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    29.01.2023 81' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    15.01.2023 1' -90' Монако (Монако) 7:1 Аяччо (Аяччо)
    11.01.2023 78' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    01.01.2023 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    28.12.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
    21.10.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    16.10.2022 Был в запасе Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    08.10.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
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