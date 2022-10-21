Флориан Шабролль - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Шабролль
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Шабролль
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Аяччо
|0:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 22 тур
|19'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|05.02.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)
|19'
|01.02.2023
|64' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|29.01.2023
|81' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|15.01.2023
|1' -90'
|Монако (Монако)
|7:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.01.2023
|78' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)