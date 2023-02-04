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    Луис Феллипе - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Феллипе
    Команда Токио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 46' -52' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    13.02.2023 76' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    84'
    04.02.2023 83' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
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