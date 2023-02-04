Луис Феллипе - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Феллипе
|Команда
|Токио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Феллипе
|Команда
|Токио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|46' -52'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|13.02.2023
|76' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|84'
|04.02.2023
|83' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)