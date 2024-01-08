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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС Ламия
ОФИ - ПАС Ламия: обзор матча 08 января 2024
ОФИ
08.01.2024, понедельник, 21:00
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
38'
Х. Анхель Нейра (П)
3'
M. Acuña
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - ПАС Ламия
90'
+4
Желтая карточка
К. Станко
Желтая карточка
Д. Глейзер
86'
82'
Замена
А. Мула
️️️️
В. Сливка
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Л. Феллипе
73'
Замена
Я. Апостолакис
️️️️
Д. Тораль
73'
Замена
А. Риера
️️️️
С. Москера
62'
61'
Замена
К. Станко
️️️️
К. Нуньес
61'
Замена
З. Тошич
️️️️
С. Цилулис
Замена
Н. Дико
️️️️
Х. Анхель Нейра
56'
Желтая карточка
Л. Абанда
55'
46'
Замена
Сидклей
️️️️
Р. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Анхель Нейра
38'
16'
Желтая карточка
M. Acuña
Желтая карточка
М. Бакич
16'
Желтая карточка
С. Москера
13'
9'
Желтая карточка
Ф. Цандарис
3'
ГОЛ! 0:1!
M. Acuña
Пас отдал
К. Пападопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
(К)
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
12
Нуха Дико
ЦФ
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Алекс Мула
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
4-3-1-2
33
23
Абанда
2
Вурос
24
Лампропулос
64
Ларссон
8
Гальегос
88
Бакич
21
Тораль
33
Москера
27
Феллипе
10
Нейра
4-2-3-1
55
Кошелев
14
Пападопулос
23
Корнезос
2
Симон
24
Амарал
8
Цандарис
14
Сливка
23
Цилулис
11
Нуньес
11
Мартинес
77
27
Феллипе
18
Глейзер
18
Глейзер
27
Феллипе
21
Тораль
21
Апостолакис
21
Апостолакис
21
Тораль
33
Москера
23
Риера
23
Риера
33
Москера
10
Нейра
12
Дико
12
Дико
10
Нейра
11
Мартинес
17
Сидклей
17
Сидклей
11
Мартинес
11
Нуньес
27
Станко
27
Станко
11
Нуньес
23
Цилулис
18
Тошич
18
Тошич
23
Цилулис
14
Сливка
10
Мула
10
Мула
14
Сливка
Остались в запасе
ОФИ
ПАС Ламия
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча ОФИ - ПАС Ламия
4
3
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
22
22
Офсайды
1
3
Количество передач
590
264
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
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