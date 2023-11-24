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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Волос
ОФИ - Волос: обзор матча 24 ноября 2023
ОФИ
24.11.2023, пятница, 19:15
Греция. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Волос
60'
Г. Тораринссон
42'
М. Комба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Волос
87'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
Замена
Э. Ларссон
️️️️
Н. Маринакис
85'
Желтая карточка
Н. Маринакис
84'
80'
Замена
К. Асланидис
️️️️
Н. Алхо
79'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Т. Цоканис
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Л. Абанда
77'
63'
Желтая карточка
I. Kostić
Замена
А. Риера
️️️️
С. Москера
62'
62'
Замена
К. Корнетт
️️️️
М. Комба
ГОЛ! 1:1!
Г. Тораринссон
60'
58'
Замена
Г. Мигас
️️️️
М. Делетич
46'
Замена
П. Мораитис
️️️️
Ф. Кицос
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
46'
Желтая карточка
Л. Фелипе Гальегос
45'
+5
45'
+1
Вторая желтая
Х. Мануэль Гарсия
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Комба
Пас отдал
М. Делетич
Желтая карточка
Н. Дико
39'
24'
Желтая карточка
М. Комба
19'
Желтая карточка
Х. Мануэль Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
(К)
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
8
Максимилиано Комба
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
80
Titos Koutentakis
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Волос
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
4-1-3-1-1
33
23
Абанда
2
Каро
58
Пасалидис
4
Маринакис
29
Мельядо
4
Тораринссон
18
Глейзер
8
Гальегос
33
Москера
12
Дико
4-3-1-2
12
16
4
Калогеропулос
17
Алхо
3
Кицос
6
Цоканис
80
14
Баррьентос
7
Делетич
11
Гарсия
8
Комба
4
Маринакис
64
Ларссон
64
Ларссон
4
Маринакис
33
Москера
23
Риера
23
Риера
33
Москера
23
Абанда
10
Нейра
10
Нейра
23
Абанда
8
Гальегос
27
Феллипе
27
Феллипе
8
Гальегос
17
Алхо
4
Асланидис
4
Асланидис
17
Алхо
6
Цоканис
35
Главчич
35
Главчич
6
Цоканис
7
Делетич
22
Мигас
22
Мигас
7
Делетич
8
Комба
92
Корнетт
92
Корнетт
8
Комба
3
Кицос
45
Мораитис
45
Мораитис
3
Кицос
Остались в запасе
ОФИ
Волос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
80
Titos Koutentakis
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
22
Алексис Труй
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
80
Titos Koutentakis
ЦП
Остались в запасе
22
Алексис Труй
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча ОФИ - Волос
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Andrianos, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
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