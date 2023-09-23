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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Атромитос
ОФИ - Атромитос: обзор матча 23 сентября 2023
ОФИ
23.09.2023, суббота, 17:30
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
33'
Л. Феллипе
86'
D. Jubitana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Атромитос
86'
ГОЛ! 1:1!
D. Jubitana
Пас отдал
Э. Гонсалес
81'
Замена
А. Кюн
️️️️
Д. Валенсия
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
80'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Д. Тораль
80'
78'
Желтая карточка
В. Кечрида
76'
Желтая карточка
D. Jubitana
75'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Г. Робай
74'
Желтая карточка
Л. Асеведо
Замена
С. Москера
️️️️
Л. Феллипе
73'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
М. Мельядо
64'
64'
Замена
D. Jubitana
️️️️
А. Камара
Желтая карточка
Т. Пасалидис
60'
Желтая карточка
П. Вурос
48'
46'
Замена
П. Кунде
️️️️
С. Фридьоунссон
45'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
ГОЛ! 1:0!
Л. Феллипе
Пас отдал
Л. Абанда
33'
Желтая карточка
М. Мельядо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
30
Диего Валенсия
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
3-3-3-1
32
58
Пасалидис
2
Каро
64
Ларссон
23
Абанда
29
Мельядо
2
Вурос
21
Тораль
8
Гальегос
88
Бакич
27
Феллипе
4-1-1-1-3
16
Цинтотас
28
Кечрида
2
Асеведо
33
Цавеллас
28
Де Бок
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
20
Камара
19
Ангильский
9
Робай
30
Валенсия
8
Гальегос
4
Тораринссон
4
Тораринссон
8
Гальегос
29
Мельядо
18
Глейзер
18
Глейзер
29
Мельядо
27
Феллипе
33
Москера
33
Москера
27
Феллипе
21
Тораль
10
Нейра
10
Нейра
21
Тораль
30
Валенсия
30
Кюн
30
Кюн
30
Валенсия
28
Фридьоунссон
25
Кунде
25
Кунде
28
Фридьоунссон
20
Камара
11
11
20
Камара
9
Робай
9
Вергос
9
Вергос
9
Робай
Остались в запасе
ОФИ
Атромитос
33
Noam Baumann
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча ОФИ - Атромитос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
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0 : 0
10.10.2026
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