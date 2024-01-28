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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ОФИ
АЕК - ОФИ: обзор матча 28 января 2024
АЕК
28.01.2024, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 20 тур
3 : 0
Завершен
ОФИ
28'
Э. Понсе
67'
Э. Понсе
90+6'
Т. ван Верт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ОФИ
ГОЛ! 3:0!
Т. ван Верт
90'
+6
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Э. Понсе
85'
Желтая карточка
П. Манталос
82'
Желтая карточка
С. Пилиос
78'
77'
Замена
М. Мельядо
️️️️
Д. Глейзер
77'
Замена
Я. Апостолакис
️️️️
М. Бакич
Замена
П. Фернандес
️️️️
Н. Амрабат
74'
Замена
П. Манталос
️️️️
О. Пинеда
74'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
М. Гачинович
74'
Замена
С. Араухо
️️️️
С. Цубер
74'
ГОЛ! 2:0!
Э. Понсе
67'
65'
Замена
Н. Дико
️️️️
М. Баку
46'
Желтая карточка
А. Риера
46'
Замена
А. Риера
️️️️
Л. Абанда
ГОЛ! 1:0!
Э. Понсе
Пас отдал
С. Цубер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Стивен Цубер
(К)
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
(К)
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
22
Паоло Фернандес
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Станкович
3
Пилиос
21
Вида
18
Калленс
37
Радонья
16
Йонссон
7
Цубер
25
Пинеда
8
Гачинович
9
Понсе
39
Амрабат
4-4-1-1
32
24
Лампропулос
5
64
Ларссон
23
Абанда
8
Гальегос
18
Глейзер
88
Бакич
4
Тораринссон
32
Баку
27
Феллипе
8
Гачинович
17
Элиассон
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
25
Пинеда
39
Амрабат
22
Фернандес
22
Фернандес
39
Амрабат
9
Понсе
9
ван Верт
9
ван Верт
9
Понсе
7
Цубер
21
Араухо
21
Араухо
7
Цубер
18
Глейзер
29
Мельядо
29
Мельядо
18
Глейзер
88
Бакич
21
Апостолакис
21
Апостолакис
88
Бакич
23
Абанда
23
Риера
23
Риера
23
Абанда
32
Баку
12
Дико
12
Дико
32
Баку
Остались в запасе
АЕК
ОФИ
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Родолфо Писарро
АП
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча АЕК - ОФИ
2
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
4
Нарушения
21
7
Офсайды
2
0
Количество передач
418
378
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
ОПАП Арена
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