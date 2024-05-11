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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панетоликос
ОФИ - Панетоликос: обзор матча 11 мая 2024
ОФИ
11.05.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Панетоликос
65'
Я. Апостолакис
6'
Н. Карелис
46'
Я. Бузукис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Панетоликос
Желтая карточка
А. Риера
89'
79'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Я. Бузукис
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Д. Тораль
75'
Замена
С. Москера
️️️️
Я. Апостолакис
75'
70'
Замена
C. Belevonis
️️️️
Н. Карелис
70'
Замена
С. Ломонако
️️️️
S. Diaz
ГОЛ! 1:2!
Я. Апостолакис
Пас отдал
Д. Тораль
65'
Замена
М. Бакич
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
55'
Замена
П. Вурос
️️️️
К. Яннулис
55'
46'
ГОЛ! 0:2!
Я. Бузукис
Пас отдал
И. Хадзитеодоридис
25'
Желтая карточка
B. Duarte
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Карелис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
(К)
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
12
Lucas Cháves
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Факундо Перес
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
8
S. Diaz
ЦФ
80
Николас Карелис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
80
Titos Koutentakis
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
27
Себастьян Ломонако
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
1-5-1-3
31
Христогеоргос
18
Яннулис
4
Тораринссон
8
Гальегос
21
Апостолакис
21
Тораль
18
Глейзер
23
Риера
46
33
9
Исека
4-2-2-2
12
54
Лиавас
24
Силва Торрехон
2
12
Хадзитеодоридис
35
Мавриас
99
Перес
8
Бузукис
10
Дуарте
80
Карелис
8
18
Яннулис
2
Вурос
2
Вурос
18
Яннулис
8
Гальегос
88
Бакич
88
Бакич
8
Гальегос
21
Апостолакис
33
Москера
33
Москера
21
Апостолакис
21
Тораль
10
Нейра
10
Нейра
21
Тораль
80
Карелис
8
8
80
Карелис
8
27
Ломонако
27
Ломонако
8
8
Бузукис
45
Педру
45
Педру
8
Бузукис
Остались в запасе
ОФИ
Панетоликос
33
Noam Baumann
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
32
Антонис Стергиакис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
77
Вангелис Николау
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
77
Вангелис Николау
АП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ОФИ - Панетоликос
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
8
Офсайды
3
2
Количество передач
496
469
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
3 : 0
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
3 : 0
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Perrakis, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
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