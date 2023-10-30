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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Олимпиакос
ОФИ - Олимпиакос: обзор матча 30 октября 2023
ОФИ
30.10.2023, понедельник, 22:30
Греция. Суперлига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Олимпиакос
10'
Д. Поденсе
54'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Олимпиакос
83'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Д. Поденсе
83'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
М. Камара
Замена
Н. Маринакис
️️️️
Э. Ларссон
79'
76'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Г. Масурас
73'
Желтая карточка
П. Рецос
69'
Желтая карточка
Д. Поросо
Замена
Д. Тораль
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
67'
Замена
А. Риера
️️️️
Н. Дико
67'
65'
Замена
П. Бьель
️️️️
О. Сольбаккен
65'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
Д. Глейзер
63'
56'
Желтая карточка
М. Камара
54'
ГОЛ! 0:2!
Д. Поденсе
Пас отдал
С. Йоветич
Замена
Л. Абанда
️️️️
А. Каро
46'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
М. Бакич
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Поденсе
Пас отдал
Г. Масурас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
33
Noam Baumann
(К)
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
(К)
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
32
Сантьяго Хецце
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-4-1
33
2
Вурос
2
Каро
64
Ларссон
58
Пасалидис
29
Мельядо
88
Бакич
4
Тораринссон
8
Гальегос
18
Глейзер
12
Дико
4-2-2-2
1
Пасхалакис
17
Куини
12
Поросо
45
Рецос
3
Ортега
32
Хецце
2
Камара
9
Сольбаккен
7
Масурас
11
Поденсе
9
Йоветич
2
Каро
23
Абанда
23
Абанда
2
Каро
64
Ларссон
4
Маринакис
4
Маринакис
64
Ларссон
8
Гальегос
21
Тораль
21
Тораль
8
Гальегос
12
Дико
23
Риера
23
Риера
12
Дико
88
Бакич
27
Феллипе
27
Феллипе
88
Бакич
7
Масурас
14
Александропулос
14
Александропулос
7
Масурас
11
Поденсе
10
Скарпа
10
Скарпа
11
Поденсе
2
Камара
12
Карвалью
12
Карвалью
2
Камара
9
Сольбаккен
16
Бьель
16
Бьель
9
Сольбаккен
9
Йоветич
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
9
Йоветич
Остались в запасе
ОФИ
Олимпиакос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча ОФИ - Олимпиакос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Aristotelis Diamantopoulos, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
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