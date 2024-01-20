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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панетоликос
ОФИ - Панетоликос: обзор матча 20 января 2024
ОФИ
20.01.2024, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Панетоликос
28'
Л. Феллипе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Панетоликос
Желтая карточка
D. Sotiriou
90'
+1
Замена
Н. Дико
️️️️
Л. Феллипе
83'
67'
Желтая карточка
А. Малис
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Д. Тораль
66'
66'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Л. Шенгелия
66'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
Замена
Я. Апостолакис
️️️️
Л. Абанда
58'
Замена
С. Москера
️️️️
М. Баку
58'
Желтая карточка
М. Мельядо
48'
Замена
D. Sotiriou
️️️️
N. Baumann
46'
38'
Желтая карточка
Г. Лиавас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Феллипе
28'
26'
Желтая карточка
B. Duarte
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
99
Факундо Перес
ЦП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
80
Николас Карелис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
12
Нуха Дико
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
8
S. Diaz
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
4-1-3-1-1
33
23
Абанда
2
Вурос
5
64
Ларссон
29
Мельядо
4
Тораринссон
18
Глейзер
21
Тораль
32
Баку
27
Феллипе
3-2-3-1-1
1
Капино
24
Силва Торрехон
47
Малис
2
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
35
Мавриас
99
Перес
27
Шенгелия
10
Хуанпи
80
Карелис
33
32
32
33
23
Абанда
21
Апостолакис
21
Апостолакис
23
Абанда
32
Баку
33
Москера
33
Москера
32
Баку
27
Феллипе
12
Дико
12
Дико
27
Феллипе
21
Тораль
10
Нейра
10
Нейра
21
Тораль
27
Шенгелия
8
Бузукис
8
Бузукис
27
Шенгелия
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
Остались в запасе
ОФИ
Панетоликос
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
8
S. Diaz
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
Остались в запасе
8
S. Diaz
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ОФИ - Панетоликос
2
3
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
1
Нарушения
21
15
Офсайды
3
0
Количество передач
551
342
Сейвы
1
0
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Efstathios Gortsilas, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
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