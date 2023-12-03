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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ОФИ
Панатинаикос - ОФИ: обзор матча 03 декабря 2023
Панатинаикос
03.12.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 13 тур
4 : 0
Завершен
ОФИ
34'
Ф. Иоаннидис (П)
62'
А. Канталапьерда
69'
С. Паласиос
90+1'
Ф. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ОФИ
ГОЛ! 4:0!
Ф. Иоаннидис
90'
+1
Желтая карточка
Б. Вербич
83'
78'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
М. Мельядо
Замена
Б. Вербич
️️️️
С. Паласиос
78'
Замена
Зека
️️️️
Р. Перес
78'
77'
Желтая карточка
Э. Ларссон
73'
Желтая карточка
П. Вурос
ГОЛ! 3:0!
С. Паласиос
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
69'
66'
Замена
Д. Тораль
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
66'
Замена
А. Риера
️️️️
Н. Дико
65'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
Н. Маринакис
Замена
Д. Мансини
️️️️
А. Канталапьерда
64'
Замена
Бернард
️️️️
Ф. Джуричич
64'
ГОЛ! 2:0!
А. Канталапьерда
Пас отдал
С. Паласиос
62'
49'
Желтая карточка
М. Мельядо
47'
Желтая карточка
Н. Дико
45'
+3
Желтая карточка
А. Каро
44'
Желтая карточка
Л. Абанда
40'
Замена
А. Каро
️️️️
Т. Пасалидис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Иоаннидис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
6
Зека
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Лодыгин
37
Младенович
4
Шенкевельд
13
Вагианнидис
15
Арао
52
Вилена
21
Перес
10
Канталапьерда
31
Джуричич
34
Паласиос
7
Иоаннидис
4-1-3-2
33
58
Пасалидис
4
Маринакис
2
Вурос
23
Абанда
29
Мельядо
4
Тораринссон
18
Глейзер
8
Гальегос
27
Феллипе
12
Дико
21
Перес
6
Зека
6
Зека
21
Перес
31
Джуричич
11
Бернард
11
Бернард
31
Джуричич
34
Паласиос
7
Вербич
7
Вербич
34
Паласиос
10
Канталапьерда
7
Мансини
7
Мансини
10
Канталапьерда
58
Пасалидис
2
Каро
2
Каро
58
Пасалидис
4
Маринакис
64
Ларссон
64
Ларссон
4
Маринакис
8
Гальегос
21
Тораль
21
Тораль
8
Гальегос
12
Дико
23
Риера
23
Риера
12
Дико
29
Мельядо
10
Нейра
10
Нейра
29
Мельядо
Остались в запасе
Панатинаикос
ОФИ
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Панатинаикос - ОФИ
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Главный судья:
Атанасиос Цилос
(Лариса)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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