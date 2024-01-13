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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ОФИ
Атромитос - ОФИ: обзор матча 13 января 2024
Атромитос
13.01.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
ОФИ
90+8'
Д. Валенсия
85'
В. Лампропулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ОФИ
ГОЛ! 1:1!
Д. Валенсия
Пас отдал
D. Jubitana
90'
+8
90'
+4
Желтая карточка
А. Риера
85'
ГОЛ! 0:1!
В. Лампропулос
Желтая карточка
Г. Цавеллас
84'
79'
Замена
М. Мельядо
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
79'
Замена
Н. Дико
️️️️
Л. Феллипе
78'
Желтая карточка
Л. Фелипе Гальегос
78'
Замена
А. Риера
️️️️
Д. Тораль
Замена
Г. Вракас
️️️️
Н. Вергос
73'
Замена
К. Ангильский
️️️️
Т. Диркс
64'
62'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
М. Бакич
60'
Желтая карточка
Г. Тораринссон
55'
Желтая карточка
В. Лампропулос
46'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
С. Москера
Желтая карточка
D. Jubitana
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
(К)
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
15
Andreas Adamakis
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
28
Де Бок
2
Асеведо
33
Цавеллас
19
Кивракидис
30
Кюн
11
25
Кунде
30
Валенсия
9
Вергос
55
Диркс
4-4-1-1
33
2
Вурос
24
Лампропулос
64
Ларссон
23
Абанда
88
Бакич
21
Тораль
18
Глейзер
8
Гальегос
33
Москера
27
Феллипе
9
Вергос
77
Вракас
77
Вракас
9
Вергос
55
Диркс
19
Ангильский
19
Ангильский
55
Диркс
8
Гальегос
29
Мельядо
29
Мельядо
8
Гальегос
33
Москера
4
Тораринссон
4
Тораринссон
33
Москера
21
Тораль
23
Риера
23
Риера
21
Тораль
88
Бакич
10
Нейра
10
Нейра
88
Бакич
27
Феллипе
12
Дико
12
Дико
27
Феллипе
Остались в запасе
Атромитос
ОФИ
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
32
Dimitris Sotiriou
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
15
Andreas Adamakis
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
15
Andreas Adamakis
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Атромитос - ОФИ
2
4
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
20
Офсайды
5
1
Количество передач
343
462
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Главный судья:
Fotios Polychronis, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
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