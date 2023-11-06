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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - ОФИ
Пансерраикос - ОФИ: обзор матча 06 ноября 2023
Пансерраикос
06.11.2023, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
ОФИ
24'
З. Хацистравос
88'
С. Мургос (П)
16'
А. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - ОФИ
Замена
П. Делигианнидис
️️️️
Д. Данкерлуи
90'
89'
Замена
С. Москера
️️️️
А. Каро
89'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
М. Мельядо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Мургос
88'
88'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
А. Риера
86'
Желтая карточка
А. Каро
Замена
K. Woolery
️️️️
Ж. Машарипов
76'
Замена
S. Petavrakis
️️️️
К. Пилеас
76'
Замена
С. Мургос
️️️️
М. Томас
70'
Желтая карточка
П. Стайкос
69'
Желтая карточка
Т. Авлонитис
60'
53'
Желтая карточка
Н. Дико
48'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Д. Тораль
26'
Желтая карточка
М. Мельядо
ГОЛ! 1:1!
З. Хацистравос
Пас отдал
Ж. Машарипов
24'
Желтая карточка
Ж. Машарипов
23'
20'
Желтая карточка
Н. Маринакис
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Риера
Пас отдал
Д. Тораль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
17
Костас Пилеас
ЛЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Жалолиддин Машарипов
ЦП
10
Матиас Томас
АП
18
Зисис Хацистравос
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Пансерраикос
3
S. Petavrakis
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
11
Саввас Мургос
ПВ
21
Marios Sofianos
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Чован
6
Морейра
5
Авлонитис
31
Бергстрем
17
Пилеас
27
Данкерлуи
26
Стайкос
10
Машарипов
10
Томас
14
18
Хацистравос
4-1-3-1-1
33
58
Пасалидис
2
Каро
4
Маринакис
2
Вурос
29
Мельядо
8
Гальегос
4
Тораринссон
21
Тораль
23
Риера
12
Дико
17
Пилеас
3
3
17
Пилеас
10
Томас
11
Мургос
11
Мургос
10
Томас
27
Данкерлуи
64
Делигианнидис
64
Делигианнидис
27
Данкерлуи
10
Машарипов
41
41
10
Машарипов
29
Мельядо
18
Глейзер
18
Глейзер
29
Мельядо
2
Каро
33
Москера
33
Москера
2
Каро
21
Тораль
27
Феллипе
27
Феллипе
21
Тораль
23
Риера
10
Нейра
10
Нейра
23
Риера
Остались в запасе
Пансерраикос
ОФИ
21
Marios Sofianos
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
32
Dimitris Sotiriou
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
21
Marios Sofianos
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Пансерраикос - ОФИ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Серрес Муниципаль
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