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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ОФИ
ПАС Ламия - ОФИ: обзор матча 16 сентября 2023
ПАС Ламия
16.09.2023, суббота, 17:30
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
ОФИ
47'
С. Цилулис
75'
А. Каро (АГ)
26'
Н. Дико
66'
Л. Фелипе Гальегос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - ОФИ
90'
+4
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
Замена
K. Tsilianidis
️️️️
Карлитос
87'
85'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
М. Мельядо
79'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Д. Тораль
79'
Замена
Л. Абанда
️️️️
Г. Тораринссон
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Каро
75'
Замена
S. Longo
️️️️
К. Станко
74'
69'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
66'
ГОЛ! 1:2!
Л. Фелипе Гальегос
ГОЛ! 1:1!
С. Цилулис
Пас отдал
Карлитос
47'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Павловец
46'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
G. Saramantas
46'
41'
Желтая карточка
Э. Ларссон
Желтая карточка
К. Нуньес
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Карлитос
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Джанлука Феста
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
21
Omar Santana
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
26
Toshio Lake
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
3-3-2-2
55
Кошелев
22
Павловец
2
Симон
3
23
Корнезос
27
Станко
5
14
Сливка
10
Карлитос
11
Нуньес
23
Цилулис
4-1-4-1
32
58
Пасалидис
2
Каро
64
Ларссон
2
Вурос
29
Мельядо
8
Гальегос
88
Бакич
4
Тораринссон
21
Тораль
12
Дико
3
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
3
22
Павловец
18
Тошич
18
Тошич
22
Павловец
10
Карлитос
12
12
10
Карлитос
27
Станко
9
9
27
Станко
4
Тораринссон
23
Абанда
23
Абанда
4
Тораринссон
29
Мельядо
18
Глейзер
18
Глейзер
29
Мельядо
21
Тораль
10
Нейра
10
Нейра
21
Тораль
Остались в запасе
ПАС Ламия
ОФИ
1
Gergely Nagy
ВР
21
Omar Santana
ЦП
11
Рубен Мартинес
ЛВ
26
Toshio Lake
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
33
Noam Baumann
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
21
Omar Santana
ЦП
11
Рубен Мартинес
ЛВ
26
Toshio Lake
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС Ламия - ОФИ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
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