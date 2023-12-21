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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Астерас
ОФИ - Астерас: обзор матча 21 декабря 2023
ОФИ
21.12.2023, четверг, 18:30
Греция. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Астерас
37'
Х. Мирителло
55'
Х. Регис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Астерас
Желтая карточка
Н. Маринакис
90'
+2
87'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
Х. Мунафо
87'
Замена
Д. Кармона
️️️️
Н. Кальцас
81'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Желтая карточка
М. Бакич
78'
74'
Желтая карточка
Х. Регис
74'
Замена
Сито
️️️️
Х. Регис
Замена
А. Риера
️️️️
Г. Тораринссон
72'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
А. Каро
67'
Замена
М. Бакич
️️️️
С. Москера
59'
Замена
Н. Маринакис
️️️️
Э. Ларссон
59'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Регис
Желтая карточка
Л. Абанда
45'
+2
37'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мирителло
Пас отдал
Н. Кальцас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
21
Джон Тораль
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Астерас
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
Астерас
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
5
Иуба Диарра
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
4-3-1-2
33
23
Абанда
2
Вурос
2
Каро
64
Ларссон
21
Тораль
4
Тораринссон
8
Гальегос
33
Москера
27
Феллипе
10
Нейра
4-3-1-2
1
87
Жуканович
19
Кастаньо
22
Гарсия
3
Хухумис
77
8
Мунафо
16
Госс
20
Регис
20
Кальцас
9
Мирителло
2
Каро
24
Лампропулос
24
Лампропулос
2
Каро
64
Ларссон
4
Маринакис
4
Маринакис
64
Ларссон
33
Москера
88
Бакич
88
Бакич
33
Москера
4
Тораринссон
23
Риера
23
Риера
4
Тораринссон
20
Кальцас
2
Кармона
2
Кармона
20
Кальцас
8
Мунафо
6
6
8
Мунафо
20
Регис
40
Сито
40
Сито
20
Регис
Остались в запасе
ОФИ
Астерас
31
Николаос Христогеоргос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Остались в запасе
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча ОФИ - Астерас
3
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
17
7
Офсайды
8
1
Количество передач
532
312
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
9
9
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Главный судья:
Michail Matsoukas, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
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