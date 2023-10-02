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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - АЕК
ОФИ - АЕК: обзор матча 02 октября 2023
ОФИ
02.10.2023, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
5'
Л. Феллипе
83'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - АЕК
Желтая карточка
Л. Абанда
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Д. Шиманьски
ГОЛ! 2:0!
Н. Дико
Пас отдал
Л. Абанда
83'
82'
Желтая карточка
М. Гачинович
Желтая карточка
N. Baumann
78'
Замена
Л. Абанда
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
75'
Замена
Н. Дико
️️️️
Л. Феллипе
67'
67'
Замена
О. Пинеда
️️️️
К. Галанопулос
63'
Желтая карточка
К. Галанопулос
61'
Замена
Э. Понсе
️️️️
С. Цубер
61'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Р. Писарро
61'
Замена
С. Араухо
️️️️
Т. ван Верт
Замена
В. Лампропулос
️️️️
Т. Пасалидис
55'
Желтая карточка
М. Бакич
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Феллипе
Пас отдал
М. Бакич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
21
Джон Тораль
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
90
Зини
ЦФ
4-1-4-1
33
2
Вурос
2
Каро
64
Ларссон
58
Пасалидис
29
Мельядо
18
Глейзер
88
Бакич
8
Гальегос
4
Тораринссон
27
Феллипе
4-4-1-1
23
Станкович
24
Митоглу
18
Калленс
5
Мохаммади
12
Рота
7
Цубер
6
Галанопулос
4
Шиманьски
17
Элиассон
7
Писарро
9
ван Верт
8
Гальегос
23
Абанда
23
Абанда
8
Гальегос
58
Пасалидис
24
Лампропулос
24
Лампропулос
58
Пасалидис
27
Феллипе
12
Дико
12
Дико
27
Феллипе
7
Писарро
8
Гачинович
8
Гачинович
7
Писарро
6
Галанопулос
25
Пинеда
25
Пинеда
6
Галанопулос
7
Цубер
9
Понсе
9
Понсе
7
Цубер
9
ван Верт
21
Араухо
21
Араухо
9
ван Верт
Остались в запасе
ОФИ
АЕК
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЛВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЛВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча ОФИ - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
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2 : 0
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