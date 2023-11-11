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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС
ОФИ - ПАС: обзор матча 11 ноября 2023
ОФИ
11.11.2023, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
ПАС
1'
Н. Маринакис
86'
Р. Эррамуспе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - ПАС
Замена
К. Яннулис
️️️️
В. Лампропулос
90'
86'
ГОЛ! 1:1!
Р. Эррамуспе
Пас отдал
К. Сория
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
79'
Желтая карточка
П. Вурос
72'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
Н. Маринакис
71'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Н. Дико
61'
60'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
Замена
С. Москера
️️️️
А. Риера
46'
46'
Замена
К. Росеро
️️️️
Ф. Хино
ГОЛ! 1:0!
Н. Маринакис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
27
Луис Феллипе
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
(К)
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
77
Ilias Simantirakis
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
80
Titos Koutentakis
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
4-1-2-1-2
33
2
Вурос
24
Лампропулос
4
Маринакис
58
Пасалидис
29
Мельядо
8
Гальегос
4
Тораринссон
23
Риера
12
Дико
27
Феллипе
4-1-2-2-1
55
Клейман
30
Сория
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
14
Цаусис
6
Карахалиос
13
Хино
23
Ринстра
14
Памлидис
8
Цимас
91
Балан
24
Лампропулос
18
Яннулис
18
Яннулис
24
Лампропулос
4
Маринакис
64
Ларссон
64
Ларссон
4
Маринакис
23
Риера
33
Москера
33
Москера
23
Риера
12
Дико
10
Нейра
10
Нейра
12
Дико
13
Хино
7
Росеро
7
Росеро
13
Хино
Остались в запасе
ОФИ
ПАС
32
Dimitris Sotiriou
ВР
31
Николаос Христогеоргос
ВР
77
Ilias Simantirakis
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
27
Хуан Гарро
ПВ
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
31
Николаос Христогеоргос
ВР
77
Ilias Simantirakis
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Остались в запасе
27
Хуан Гарро
ПВ
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ОФИ - ПАС
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Главный судья:
Aristeidis Vatsios, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
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