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Роберто Сантамария
Статистика
Роберто Сантамария - статистика
Завершил карьеру
27 февраля 1985 (41), Памплона
#13 | Вратарь
184 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
20
-7
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
2 : 1
18.05.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2 : 1
12.05.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Уэска
2 : 6
05.05.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
1 : 1
28.04.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Уэска
2 : 0
23.04.2019
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0 : 0
20.04.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Уэска
0 : 0
13.04.2019
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 2
07.04.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
3 : 3
03.04.2019
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 2
31.03.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Уэска
1 : 3
16.03.2019
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
2 : 1
09.03.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
2 : 1
02.03.2019
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 1
22.02.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Уэска
0 : 1
18.02.2019
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 2
09.02.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Уэска
4 : 0
01.02.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0 : 3
19.01.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леганес
1 : 0
12.01.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Уэска
2 : 1
05.01.2019
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
23.12.2018
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
3 : 0
25.09.2018
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
1 : 2
19.08.2018
Уэска
Был в запасе
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