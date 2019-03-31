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    Роберто Сантамария - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Роберто
    Фамилия Сантамария
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Родной город Памплона
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэска 20 -7 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:1 Леганес (Леганес)
    12.05.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Уэска (Уэска)
    05.05.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 2:6 Валенсия (Валенсия)
    28.04.2019 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Уэска (Уэска)
    23.04.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    20.04.2019 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Уэска (Уэска)
    13.04.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Барселона (Барселона)
    07.04.2019 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Уэска (Уэска)
    03.04.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 3:3 Сельта (Виго)
    31.03.2019 1' -90' Реал (Мадрид) 3:2 Уэска (Уэска)
    16.03.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 1:3 Алавес (Витория-Гастейс)
    09.03.2019 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:1 Уэска (Уэска)
    02.03.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 2:1 Севилья (Севилья)
    22.02.2019 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Уэска (Уэска)
    18.02.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    09.02.2019 1' -90' Жирона (Жирона) 0:2 Уэска (Уэска)
    01.02.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    27.01.2019 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Уэска (Уэска)
    19.01.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    12.01.2019 1' -90' Леганес (Леганес) 1:0 Уэска (Уэска)
    05.01.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 2:1 Бетис (Севилья)
    23.12.2018 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:1 Уэска (Уэска)
    25.09.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Уэска (Уэска)
    19.08.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Уэска (Уэска)
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