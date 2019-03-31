Роберто Сантамария - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Сантамария
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Сантамария
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|20
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|12.05.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|05.05.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|2:6
|Валенсия (Валенсия)
|28.04.2019
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|23.04.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|20.04.2019
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|13.04.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Барселона (Барселона)
|07.04.2019
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Уэска (Уэска)
|03.04.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|3:3
|Сельта (Виго)
|31.03.2019
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:2
|Уэска (Уэска)
|16.03.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:3
|Алавес (Витория-Гастейс)
|09.03.2019
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|02.03.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|22.02.2019
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|18.02.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|09.02.2019
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|0:2
|Уэска (Уэска)
|01.02.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.01.2019
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|19.01.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|12.01.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|05.01.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|23.12.2018
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|25.09.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Уэска (Уэска)
|19.08.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Уэска (Уэска)