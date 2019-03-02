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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Севилья
Уэска - Севилья: обзор матча 02 марта 2019
Уэска
02.03.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
7'
Хуанпи
90+8'
Л. Авила
84'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Севилья
Желтая карточка
Л. Авила
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Г. Меркадо
ГОЛ! 2:1!
Л. Авила
Пас отдал
Х. Пулидо
90'
+8
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Х. Пулидо
78'
Желтая карточка
Я. Эррера
77'
Желтая карточка
Х. Галан
66'
Желтая карточка
Х. Этчейта
61'
54'
Желтая карточка
С. Кьер
45'
Желтая карточка
К. Промес
40'
Желтая карточка
М. Рог
ГОЛ! 1:0!
Хуанпи
Пас отдал
Х. Галан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Сантамария
5
Пулидо
26
Дигес
3
Этчейта
22
Галан
21
Мирамон
21
Эррера
16
Гомес
10
Хуанпи
7
Феррейро
18
Гальего
4-2-2-2
31
Вацлик
16
Навас
24
Кьер
25
Меркадо
21
Гомес
26
Рог
11
Банега
7
Сарабия
10
Промес
10
Бен-Йеддер
19
Силва
Остались в запасе
Уэска
Севилья
1
Александар Йованович
ВР
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Уэска - Севилья
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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