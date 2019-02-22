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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Уэска
Эспаньол - Уэска: обзор матча 22 февраля 2019
Эспаньол
22.02.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Уэска
20'
Э. Гранеро
47'
Х. Этчейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Уэска
Желтая карточка
А. Семеду
81'
77'
Желтая карточка
Х. Галан
69'
Желтая карточка
Хуанпи
47'
ГОЛ! 1:1!
Х. Этчейта
Пас отдал
Х. Пулидо
Желтая карточка
Э. Гранеро
31'
28'
Желтая карточка
Л. Авила
25'
Желтая карточка
Х. Этчейта
ГОЛ! 1:0!
Э. Гранеро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Хуанпи
АП
6
Луис Авила
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эспаньол
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Лопес
12
Вила
22
Эрмосо
16
Росалес
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
23
Гранеро
7
Лей
21
Мелендо
7
Иглесиас
3-2-1-2-2
13
Сантамария
5
Пулидо
26
Дигес
3
Этчейта
29
Акапо
22
Галан
17
Ривера
10
Хуанпи
16
Гомес
18
Гальего
6
Авила
Остались в запасе
Эспаньол
Уэска
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Эспаньол - Уэска
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
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