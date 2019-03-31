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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Уэска
Реал - Уэска: обзор матча 31 марта 2019
Реал
31.03.2019, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 29 тур
3 : 2
Завершен
Уэска
25'
Иско
62'
Д. Себальос
89'
К. Бензема
74'
Х. Этчейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Уэска
90'
Желтая карточка
М. Мантовани
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
89'
74'
ГОЛ! 2:1!
Х. Этчейта
Пас отдал
М. Гомес
Желтая карточка
Начо
66'
ГОЛ! 2:0!
Д. Себальос
Пас отдал
К. Бензема
62'
51'
Желтая карточка
Д. Мусто
48'
Желтая карточка
Х. Пулидо
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
Б. Диас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Люка Зидан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
5
Хуан Агилера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
4-4-1-1
13
Зидан
12
Марсело
6
Начо
93
Рамос
20
Одриосола
14
Льоренте
18
Бэйл
21
Диас
25
Себальос
22
Иско
9
Бензема
4-3-1-2
13
Сантамария
5
Пулидо
21
Мантовани
3
Этчейта
22
Галан
17
Ривера
18
Мусто
21
Эррера
16
Гомес
9
Эрнандес
6
Авила
Остались в запасе
Реал
Уэска
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Александар Йованович
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
5
Хуан Агилера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
5
Хуан Агилера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Реал - Уэска
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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Реал
Уэска
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12:48
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12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
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Вчера, 18:55
2
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Вчера, 17:43
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