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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Барселона
Уэска - Барселона: обзор матча 13 апреля 2019
Уэска
13.04.2019, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Барселона
Желтая карточка
Х. Пулидо
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Ваге
42'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Артур
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-3-2
13
Сантамария
22
Галан
5
Пулидо
3
Этчейта
21
Мирамон
17
Ривера
16
Гомес
10
Хуанпи
7
Феррейро
6
Авила
18
Гальего
4-2-3
1
тер Стеген
22
Ваге
20
Тодибо
24
Мурильо
14
Умтити
10
Аленья
23
Видаль
10
Дембеле
27
Боатенг
10
Малком
Остались в запасе
Уэска
Барселона
1
Александар Йованович
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Уэска - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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