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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Уэска
Леванте - Уэска: обзор матча 07 апреля 2019
Леванте
07.04.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
2 : 2
Завершен
Уэска
19'
Р. Марти
65'
Х. Луис Моралес (П)
63'
Э. Гальего
69'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Уэска
90'
+1
Желтая карточка
Хуанпи
83'
Желтая карточка
Л. Авила
76'
Желтая карточка
А. Дигес
69'
ГОЛ! 2:2!
Л. Авила
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Луис Моралес
65'
63'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гальего
Пас отдал
Хуанпи
Желтая карточка
Р. Марти
58'
Желтая карточка
Чема
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Луис Моралес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Леванте
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
23
Джейсон
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
18
Дамьян Мусто
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
4-1-3-2
13
Айтор
13
Луна
21
Поштиго
44
Пьер
23
Коке
20
Кампанья
27
Саймон
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
4-2-1-3
13
Сантамария
26
Дигес
21
Мантовани
5
Пулидо
22
Галан
17
Ривера
21
Эррера
16
Гомес
9
Эрнандес
18
Гальего
6
Авила
Остались в запасе
Леванте
Уэска
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
18
Дамьян Мусто
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
18
Дамьян Мусто
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Леванте - Уэска
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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