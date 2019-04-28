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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Уэска
Вильярреал - Уэска: обзор матча 28 апреля 2019
Вильярреал
28.04.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Уэска
30'
П. Форнальс
78'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Уэска
90'
+2
Красная карточка
Х. Пулидо
86'
Желтая карточка
Я. Эррера
78'
ГОЛ! 1:1!
Л. Авила
Пас отдал
М. Гомес
Желтая карточка
С. Касерес
75'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
56'
53'
Желтая карточка
Х. Галан
Желтая карточка
П. Форнальс
40'
ГОЛ! 1:0!
П. Форнальс
Пас отдал
С. Чуквуэзе
30'
Желтая карточка
М. Гаспар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
3-2-2-2
1
Андрес
27
Гонсалес
26
Мори
2
Гаспар
35
Касерес
8
Касорла
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
70
Бакка
9
Экамби
4-1-3-2
13
Сантамария
21
Мирамон
5
Пулидо
3
Этчейта
22
Галан
21
Эррера
7
Феррейро
10
Хуанпи
16
Гомес
6
Авила
18
Гальего
Остались в запасе
Вильярреал
Уэска
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Александар Йованович
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Вильярреал - Уэска
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
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