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Антони Гонсалвеш
Статистика
Антони Гонсалвеш - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1986 (40)
#17 | Полузащитник
178 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
13
5
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
0 : 1
24.05.2019
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
0 : 2
18.05.2019
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Дижон
2 : 1
11.05.2019
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
1 : 1
03.05.2019
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
0 : 0
28.04.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
1 : 3
20.04.2019
Монпелье
1' - 90'
30'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
3 : 3
13.04.2019
Генгам
1' - 90'
73'
45'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
2 : 2
07.04.2019
Страсбур
1' - 64'
38'
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
4 : 0
03.04.2019
Реймс
1' - 90'
46, 69'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
2 : 2
16.03.2019
Страсбур
1' - 90'
9'
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
2 : 2
09.03.2019
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
1 : 0
03.03.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
1 : 1
22.02.2019
Лилль
1' - 90'
68'
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0 : 0
17.02.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2 : 1
13.02.2019
Страсбур
Был в запасе
78'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
1 : 0
26.01.2019
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1 : 5
19.01.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
1 : 2
13.01.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Страсбур
2 : 0
22.12.2018
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
2 : 1
20.10.2018
Монако
1' - 68'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2 : 2
06.10.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
2 : 0
24.08.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
1 : 1
19.08.2018
Сент-Этьен
1' - 90'
55'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0 : 2
12.08.2018
Страсбур
76' - 90'
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