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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Страсбур
Монако - Страсбур: обзор матча 19 января 2019
Монако
19.01.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 5
Завершен
Страсбур
22'
Р. Фалькао
12'
Л. Ажорк
17'
А. Томассон
63'
И. Сиссоко
68'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Страсбур
Желтая карточка
Р. Фалькао
77'
Желтая карточка
С. Фабрегас
72'
69'
Красная карточка
С. Митрович
68'
ГОЛ! 1:4!
Л. Ажорк
Пас отдал
И. Сиссоко
63'
ГОЛ! 1:3!
И. Сиссоко
Пас отдал
Л. Ажорк
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
37'
36'
Желтая карточка
С. Митрович
29'
Желтая карточка
Ж. Мартен
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ю. Тилеманс
22'
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Томассон
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
К. Лала
Желтая карточка
К. Глик
8'
Красная карточка
Налдо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Пеле
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Бенальо
15
Глик
5
Бадьяшиль
27
Налдо
97
Балло-Туре
39
Хенрикс
18
Тилеманс
4
Фабрегас
10
Головин
9
Лопеш
9
Фалькао
3-3-2-1-1
26
Селс
5
Коне
23
Митрович
18
Мартинес
70
Лала
28
Сиссоко
19
Каси
24
Фофана
8
Мартен
28
Томассон
19
Ажорк
Остались в запасе
Монако
Страсбур
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Пеле
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Пеле
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Монако - Страсбур
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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