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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монако
Страсбур - Монако: обзор матча 20 октября 2018
Страсбур
20.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 1
Завершен
Монако
17'
А. Томассон
84'
Л. Мотиба
90+1'
Ю. Тилеманс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Монако
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
И. Сиссоко
87'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мотиба
Пас отдал
Н. Да Кошта
84'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Б. Корнье
81'
71'
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
Ж. Аолу
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Гонсалвеш
68'
66'
Красная карточка
С. Грандсир
64'
Замена
С. Грандсир
️️️️
С. Йоветич
55'
Желтая карточка
Н. Шадли
46'
Желтая карточка
Ж. Аолу
37'
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
Пас отдал
К. Лала
17'
Желтая карточка
С. Митрович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Монако
30
Сейду Си
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Пеле
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Селс
5
Коне
23
Митрович
18
Мартинес
23
Кароль
28
Сиссоко
70
Лала
10
Корнье
17
Гонсалвеш
28
Томассон
10
Да Кошта
4-1-2-1-2
30
Си
19
Сидибе
39
Хенрикс
15
Глик
6
Туре
14
Аолу
18
Тилеманс
89
Шадли
10
Головин
9
Йоветич
9
Фалькао
17
Гонсалвеш
14
Ленар
14
Ленар
17
Гонсалвеш
10
Корнье
35
Мотиба
35
Мотиба
10
Корнье
9
Йоветич
7
Грандсир
7
Грандсир
9
Йоветич
14
Аолу
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
14
Аолу
9
Фалькао
9
Силла
9
Силла
9
Фалькао
Остались в запасе
Страсбур
Монако
19
Антони Каси
ЛЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Пеле
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
19
Антони Каси
ЛЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Пеле
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Страсбур - Монако
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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