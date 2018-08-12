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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Страсбур
Бордо - Страсбур: обзор матча 12 августа 2018
Бордо
12.08.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Страсбур
68'
И. Сиссоко
79'
Н. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Страсбур
86'
Замена
Ж. Гримм
️️️️
А. Томассон
79'
ГОЛ! 0:2!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Ж. Мартен
76'
Замена
А. Гонсалвеш
️️️️
К. Зохи
Желтая карточка
П. Байссе
74'
Замена
Т. Башич
️️️️
О. Чуамени
72'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Я. Плашил
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
И. Сиссоко
Пас отдал
Д. Ленар
33'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Л. Ажорк
Замена
П. Байссе
️️️️
З. Юссуф
17'
Красная карточка
Пабло
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Пабло
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Тома Каррик
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-1-3-1-1
56
Костиль
23
Пабло
23
Кунде
5
Левчук
22
Гайич
14
Чуамени
21
Лерагер
28
Юссуф
18
Плашил
40
Камано
9
Лаборд
4-1-2-1-2
26
Селс
70
Лала
18
Мартинес
23
Митрович
19
Каси
28
Сиссоко
14
Ленар
8
Мартен
28
Томассон
9
Зохи
19
Ажорк
28
Юссуф
44
Байссе
44
Байссе
28
Юссуф
14
Чуамени
26
Башич
26
Башич
14
Чуамени
18
Плашил
13
Санкаре
13
Санкаре
18
Плашил
28
Томассон
6
Гримм
6
Гримм
28
Томассон
9
Зохи
17
Гонсалвеш
17
Гонсалвеш
9
Зохи
19
Ажорк
10
Да Кошта
10
Да Кошта
19
Ажорк
Остались в запасе
Бордо
Страсбур
33
Тома Каррик
ЦЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
7
Моатаз Земземи
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
33
Тома Каррик
ЦЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
7
Моатаз Земземи
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Бордо - Страсбур
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Шабан Дельма
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