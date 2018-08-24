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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Страсбур
Лион - Страсбур: обзор матча 24 августа 2018
Лион
24.08.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Страсбур
42'
М. Терье
64'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Страсбур
ГОЛ! 2:0!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Депай
64'
45'
Желтая карточка
А. Томассон
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
42'
15'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Желтая карточка
Ф. Менди
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
23
Менди
6
Марсело
21
Морель
2
Рафаэл
29
Тусар
22
Н'Домбеле
24
Шейх
11
Терье
11
Траоре
10
Депай
3-3-2-1-1
26
Селс
19
Каси
5
Коне
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
8
Мартен
17
Гонсалвеш
28
Томассон
10
Да Кошта
Остались в запасе
Лион
Страсбур
16
Матье Горжелен
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
21
Бингуру Камара
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Лион - Страсбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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