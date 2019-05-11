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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Страсбур
Дижон - Страсбур: обзор матча 11 мая 2019
Дижон
11.05.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
40'
Ж. Таварес (П)
90+3'
К. Чан Хун
68'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Страсбур
ГОЛ! 2:1!
К. Чан Хун
Пас отдал
Ж. Таварес
90'
+3
89'
Желтая карточка
Л. Ажорк
68'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ажорк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Таварес
40'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-4-2
31
Рунарссон
4
Хаддади
4
Ямбере
6
Лаутоа
26
Чафик
14
Мари
15
Бальмон
20
Амалфитано
23
Слити
22
Саид
11
Таварес
3-2-2-1-2
26
Селс
12
Н'Дур
23
Митрович
5
Коне
70
Лала
23
Кароль
17
Гонсалвеш
14
Прсич
28
Томассон
35
Мотиба
19
Ажорк
Остались в запасе
Дижон
Страсбур
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Давид Линарес
19
Антони Каси
ЛЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
19
Антони Каси
ЛЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Дижон - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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