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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Страсбур
Анжер - Страсбур: обзор матча 06 октября 2018
Анжер
06.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 2
Завершен
Страсбур
58'
П. Капелле
90+2'
Р. Томас
2'
Л. Мотиба
40'
Л. Мотиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Страсбур
ГОЛ! 2:2!
Р. Томас
Пас отдал
Ф. Тайт
90'
+2
88'
Желтая карточка
Ж. Гримм
76'
Желтая карточка
М. Селс
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
61'
61'
Желтая карточка
Ж. Мартен
ГОЛ! 1:2!
П. Капелле
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
58'
49'
Желтая карточка
С. Митрович
45'
Желтая карточка
П. Мартинес
40'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мотиба
Пас отдал
Л. Кароль
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
Н. Да Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Анжер
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-1-4-1
16
Бутель
25
Бамба
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
11
Рен-Аделед
17
Ндойе
9
Канга
3-3-1-1-2
26
Селс
19
Каси
18
Мартинес
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
8
Мартен
28
Томассон
10
Да Кошта
35
Мотиба
Остались в запасе
Анжер
Страсбур
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Анжер - Страсбур
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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