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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Бордо
Страсбур - Бордо: обзор матча 26 января 2019
Страсбур
26.01.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
90+3'
К. Лала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Бордо
ГОЛ! 1:0!
К. Лала
Пас отдал
П. Мартинес
90'
+3
88'
Желтая карточка
Д. Бриан
Желтая карточка
П. Мартинес
84'
Желтая карточка
Л. Коне
82'
49'
Желтая карточка
В. Йованович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Селс
5
Коне
12
Н'Дур
18
Мартинес
19
Каси
28
Сиссоко
70
Лала
14
Ленар
24
Фофана
28
Томассон
19
Ажорк
4-1-2-2-1
56
Костиль
14
Паленсия
33
Йованович
23
Кунде
29
Пундж
94
Отавио
26
Башич
21
Лерагер
40
Камано
14
Карамо
14
Корнелиус
Остались в запасе
Страсбур
Бордо
7
Самуэль Грандсир
ПВ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Страсбур - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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