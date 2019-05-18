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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ренн
Страсбур - Ренн: обзор матча 18 мая 2019
Страсбур
18.05.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
24'
Б. Бурижо
90'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ренн
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Эну
Пас отдал
Д. Леа Силики
83'
Желтая карточка
Т. Коубек
24'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бурижо
Желтая карточка
А. Каси
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-3-1-2
26
Селс
19
Каси
23
Митрович
5
Коне
70
Лала
14
Прсич
14
Ленар
17
Гонсалвеш
28
Томассон
19
Ажорк
10
Да Кошта
3-4-1-1
40
Коубек
14
Траоре
3
Да Силва
17
Мешер
6
Камавинга
27
Бурижо
15
Йоханссон
19
Гренье
7
Сарр
99
Ньянг
Остались в запасе
Страсбур
Ренн
28
Ибраима Сиссоко
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
28
Ибраима Сиссоко
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Страсбур - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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