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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Страсбур
Тулуза - Страсбур: обзор матча 13 января 2019
Тулуза
13.01.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 2
Завершен
Страсбур
29'
Я. Саного (П)
17'
Л. Ажорк
64'
И. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Страсбур
64'
ГОЛ! 1:2!
И. Сиссоко
Пас отдал
Д. Ленар
Желтая карточка
Д. Босток
45'
+2
36'
Желтая карточка
Ж. Мартен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Саного
29'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Томассон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Рейне
31
Морейра
6
Жульен
29
Мубандже
4
Силла
98
Амьен-Аду
10
Градель
14
Доссеви
15
Босток
5
Гарсия
9
Саного
3-3-2-1-1
26
Селс
5
Коне
18
Мартинес
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
19
Каси
8
Мартен
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
Остались в запасе
Тулуза
Страсбур
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Тулуза - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
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