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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Страсбур
ПСЖ - Страсбур: обзор матча 07 апреля 2019
ПСЖ
07.04.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 2
Завершен
Страсбур
13'
Э. Чупо-Мотинг
82'
Т. Керер
26'
Н. Да Кошта
38'
А. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Страсбур
88'
Желтая карточка
М. Селс
86'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Л. Ажорк
ГОЛ! 2:2!
Т. Керер
Пас отдал
Ю. Дракслер
82'
Замена
Т. Керер
️️️️
К. Нкунку
76'
73'
Замена
С. Грандсир
️️️️
Н. Да Кошта
64'
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Гонсалвеш
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Л. Курзава
60'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
60'
57'
Желтая карточка
К. Лала
38'
ГОЛ! 1:2!
А. Гонсалвеш
26'
ГОЛ! 1:1!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Л. Кароль
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
К. Дагба
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-3-1-2
1
Буффон
24
Бернат
3
Силва
3
Кимпембе
3
Курзава
5
Паредес
10
Алвес
6
Верратти
13
Чупо-Мотинг
28
Нкунку
3-3-2-2
26
Селс
19
Каси
18
Мартинес
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
17
Гонсалвеш
14
Прсич
10
Да Кошта
19
Ажорк
13
Чупо-Мотинг
7
Дракслер
7
Дракслер
13
Чупо-Мотинг
28
Нкунку
6
Керер
6
Керер
28
Нкунку
3
Курзава
10
Мбаппе
10
Мбаппе
3
Курзава
10
Да Кошта
7
Грандсир
7
Грандсир
10
Да Кошта
17
Гонсалвеш
14
Ленар
14
Ленар
17
Гонсалвеш
19
Ажорк
35
Мотиба
35
Мотиба
19
Ажорк
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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