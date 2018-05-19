Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Жеронимо Поблет
Статистика
Жеронимо Поблет - статистика
Завершил карьеру
4 сентября 1991 (35)
#21 | Полузащитник
173 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
0 : 4
19.05.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
1 : 2
06.05.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1 : 2
14.04.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0 : 5
08.04.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
2 : 2
01.04.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 1
18.03.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
5 : 0
10.03.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1 : 1
03.03.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Генгам
2 : 2
24.02.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
6 : 3
02.02.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
2 : 1
27.01.2018
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3 : 1
21.01.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
3 : 0
17.01.2018
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3 : 0
20.12.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1 : 3
16.12.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1 : 1
09.12.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3 : 1
02.12.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0 : 3
29.11.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0 : 2
25.11.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 0
18.11.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0 : 3
05.11.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2 : 0
29.10.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 2
21.10.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
3 : 1
14.10.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
30.09.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
0 : 1
23.09.2017
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0 : 1
17.09.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Метц
1 : 5
08.09.2017
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
1 : 0
26.08.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
0 : 1
18.08.2017
Монако
1' - 90'
21'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
1 : 3
05.08.2017
Генгам
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
6
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+