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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Метц
Генгам - Метц: обзор матча 24 февраля 2018
Генгам
24.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 2
Завершен
Метц
22'
Л. До
86'
Л. До
6'
Ф. Мойе (П)
56'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Метц
ГОЛ! 2:2!
Л. До
Пас отдал
Я. Салибу
86'
83'
Желтая карточка
М. Доссеви
Желтая карточка
Д. Икоко
77'
Желтая карточка
Я. Салибу
76'
68'
Желтая карточка
В. Селимович
56'
ГОЛ! 1:2!
Н. Ру
Пас отдал
М. Доссеви
45'
Желтая карточка
Ж. Манджек
Желтая карточка
Й. Нгбакото
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. До
Пас отдал
Я. Салибу
22'
20'
Желтая карточка
И. Баллиу
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Мойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Метц
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юнссон
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
5
Ребошу
32
Икоко
8
До
18
Фири
19
Гренье
7
Нгбакото
93
Салибу
9
Тюрам
3-4-1-1
1
Кавашима
20
Баллиу
19
Ниахате
5
Селимович
77
Миличевич
14
Доссеви
24
Коад
40
Манджек
91
Мойе
26
Ру
Остались в запасе
Генгам
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Опа Нгетт
ЛВ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Генгам - Метц
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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