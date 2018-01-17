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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Сент-Этьен
Метц - Сент-Этьен: обзор матча 17 января 2018
Метц
17.01.2018, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Этьен
13'
Э. Ривьер (П)
16'
М. Доссеви
77'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Сент-Этьен
85'
Вторая желтая
Эрнани
84'
Желтая карточка
Эрнани
ГОЛ! 3:0!
Н. Ру
Пас отдал
Д. Миличевич
77'
Желтая карточка
Р. Коад
37'
37'
Желтая карточка
Б. Дабо
ГОЛ! 2:0!
М. Доссеви
Пас отдал
Н. Ру
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Ривьер
13'
12'
Желтая карточка
Ж. Мулен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Метц
5
Вахид Селимович
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-4-2
1
Кавашима
20
Пальмери
19
Ниахате
18
Ривьерес
3
Дианье
40
Манджек
14
Доссеви
24
Коад
77
Миличевич
26
Ру
97
Ривьер
4-1-2-2-1
40
Мулен
18
Пьерр-Габриэль
24
Перрен
12
М'Бенге
28
Теофил-Катерин
6
М'Вила
6
Дабо
10
Диуссе
5
Кабелла
19
Бамба
17
Амума
Остались в запасе
Метц
Сент-Этьен
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
42
Антони Месонньяль
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
42
Антони Месонньяль
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Метц - Сент-Этьен
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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