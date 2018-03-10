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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Метц
ПСЖ - Метц: обзор матча 10 марта 2018
ПСЖ
10.03.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
5 : 0
Завершен
Метц
5'
Т. Менье
20'
К. Нкунку
28'
К. Нкунку
45+1'
К. Мбаппе
82'
Т. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Метц
ГОЛ! 5:0!
Т. Силва
82'
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Верратти
45'
+1
40'
Желтая карточка
Ф. Дианье
ГОЛ! 3:0!
К. Нкунку
Пас отдал
А. Ди Мария
28'
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
Пас отдал
М. Верратти
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Менье
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
Метц
11
Опа Нгетт
ЛВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
17
Бершиче
3
Силва
3
Кимпембе
12
Менье
6
Верратти
19
Диарра
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
28
Нкунку
3-2-4-1
1
Кавашима
3
Дианье
19
Ниахате
5
Селимович
20
Баллиу
18
Ривьерес
14
Доссеви
77
Миличевич
24
Коад
21
Поблет
26
Ру
Остались в запасе
ПСЖ
Метц
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
11
Опа Нгетт
ЛВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча ПСЖ - Метц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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