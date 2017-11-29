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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Марсель
Метц - Марсель: обзор матча 29 ноября 2017
Метц
29.11.2017, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
18'
Ф. Товен
36'
Л. Густаво
71'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Марсель
71'
ГОЛ! 0:3!
Л. Окампос
Пас отдал
Х. Сакаи
36'
ГОЛ! 0:2!
Л. Густаво
Пас отдал
Ф. Товен
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Товен
Пас отдал
А. Рами
Желтая карточка
Н. Басен
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Николя Басен
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кавашима
3
Дианье
39
Басен
19
Ниахате
18
Ривьерес
20
Баллиу
24
Коад
21
Поблет
14
Доссеви
11
Нгетт
97
Ривьер
4-1-1-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
23
Рами
6
Роланду
23
Амави
14
Густаво
99
Ангисса
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
11
Митроглу
Остались в запасе
Метц
Марсель
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Метц - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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