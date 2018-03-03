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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Тулуза
Метц - Тулуза: обзор матча 03 марта 2018
Метц
03.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
32'
Н. Ру
84'
К. Амьен-Аду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Тулуза
90'
+2
Желтая карточка
Д. Дурмаз
87'
Желтая карточка
О. Тойвонен
84'
ГОЛ! 1:1!
К. Амьен-Аду
Пас отдал
Ф. Мубеле
44'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
Красная карточка
Ж. Пальмери
42'
ГОЛ! 1:0!
Н. Ру
Пас отдал
М. Доссеви
32'
18'
Желтая карточка
К. Жан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Метц
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
4-4-2
1
Кавашима
18
Ривьерес
20
Пальмери
19
Ниахате
20
Баллиу
21
Поблет
24
Коад
14
Доссеви
77
Миличевич
26
Ру
97
Ривьер
4-3-1-2
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Диоп
29
Мубандже
6
Жульен
29
Бли
6
Сангаре
18
Каюзак
10
Градель
10
Жан
9
Делор
Остались в запасе
Метц
Тулуза
11
Опа Нгетт
ЛВ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Метц - Тулуза
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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