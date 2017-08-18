Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монако
Метц - Монако: обзор матча 18 августа 2017
Метц
18.08.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Монако
78'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Монако
78'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
37'
Желтая карточка
Жорже
Желтая карточка
Ж. Поблет
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
88
Кафу
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
4-4-1-1
1
Дидийон
32
Ассу-Экотто
19
Ниахате
3
Дианье
20
Баллиу
24
Коад
88
Кафу
21
Поблет
8
Жуффре
11
Нгетт
26
Ру
4-1-1-3-1
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
6
Жорже
6
Фабиньо
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
27
Дьякаби
9
Фалькао
Остались в запасе
Метц
Монако
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Метц - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Метц
Монако
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+